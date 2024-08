W wodzie butelkowanej wystawionej na słońce uwalniają się toksyczne związki

Woda butelkowana nie traci na popularności, szczególnie w sezonie letnich upałów. Jest to rozwiązanie dla wielu konsumentów wygodne, jednak okazuje się, że spożywanie wody zakupionej w plastikowych butelkach może być szkodliwe dla naszego zdrowia. Nie mamy pewności, jak woda była przechowywana, zanim trafiła na sklepową półkę, a po zakupie nieraz zostawiamy napoje na słońcu i w nagrzanych samochodach. Z badania wynika, że istnieje potencjalne zagrożenie związane z uwalnianiem lotnych związków organicznych z plastikowych butelek na wodę po wystawieniu ich na działanie promieni słonecznych.

W badaniu przeanalizowano lotne związki organiczne uwalniane z sześciu rodzajów plastikowych butelek na wodę poddanych działaniu promieniowania UV-A i światła słonecznego. Wyniki wykazały, że testowane butelki zawierały mieszaninę szkodliwych dla zdrowia lotnych związków organicznych.

Produkcja każdej butelki wody pochłania wielokrotności jej pojemności

Woda w plastikowych butelkach może być nie tylko szkodliwa dla naszego zdrowia, lecz także jest nieekologiczna. Z danych wynika, że do wyprodukowania litrowej butelki wody potrzebne jest od 3 do nawet 6 litrów wody. Oznacza to, że produkcja zgrzewki sześciu litrowych butek może pochłaniać nawet 36 litrów wody.

